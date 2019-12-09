زيارة ممثلي جامعة الملك فهد السعودية للبترول والمعادن للمعهد العالي للنفط في باكو

باكو، 9 ديسمبر، أذرتاج

التقى مدير المعهد العالي للنفط في باكو (BANM) إيلمار قاسموف ممثلي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية (KFUPM).

أفاد أذرتاج نقلاً عن BANM أن إيلمار قاسموف قدم في الاجتماع معلومات مفصلة عن المعهد الذي يرأسه. وقال إن BANM هي أول مؤسسة تعليمية تقنية عالية باللغة الإنجليزية في البلاد، ويجري التعليم في إطار برنامج الشهادة المشتركة مع جامعة Heriot-Vatt في المملكة المتحدة.

وأفاد المدير أن غالبية المتقدمين الذين حصلوا على أعلى علامات في المجموعة الأولى كل عام بفضلون المعهد العالي للنفط في باكو وأن المعهد يحتل المركز الأول في البلاد بعدد الحائزين بالمنح الدراسية الرئاسية. أشار إيلمار قاسموف إلى أن التعاون الناجح مع العديد من الشركات المحلية والدولية العاملة في البلاد، مما أوجد ظروفاً مواتية للطلبة لممارسة التدريب الداخلي في هذه الشركات ومشاركة الطلبة في برامج التبادل الدولي، وكذلك مشاريع البحوث العلمية الجارية مع الشركات والجامعات الدولية.

شدد عميد كلية هندسة البترول وعلوم الأرض لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبد العزيز الكعبي، بالإضافة إلى المعرفة التقنية، على ضرورة توفير "بيئة التعليم غير التقليدية" وهو التعليم خارج المناهج الدراسية والمهارات الاجتماعية (العرض ومهارة القيادة والعمل مع الجماعة وإلخ). وأكد أن المؤسسة التعليمية لديها المدارس الصيفية ثلاثية المعايير، وإنه سيكون من المناسب لطلبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حضور التدريب في باكو في المستقبل في إطار التعاون مع المعهد العالي للنفط في باكو.

في اللقاء نوقشت أيضاً آفاق التعاون بين الجامعة والمعهد والحاجة إلى توقيع مذكرة التفاهم للقيام بعديد من الأنشطة.

في الوقت نفسه، من المقرر إنشاء المدرسة الصيفية بمشاركة الطلبة المحليين والأجانب خلال أشهر الصيف. تهدف المدرسة الصيفية التي سيحضرها أكثر من 50 طالباً إلى تطوير مهاراتهم في القيادة والعمل الجماعي.

تعرف الضيوف على حرم المعهد العالي والظروف التي تم خلقها هنا.

تعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM - King Fahd University of Petroleum & Minerals) هي مؤسسة التعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي توفر التعليم الجيد في مجالات العلوم والهندسة والطاقة وإدارة الأعمال. تقوم الجامعة بشكل أساسي بإعداد الكوادر في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.