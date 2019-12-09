أذربيجان تشارك في البازار الخيري في بوخارست

بوخارست، 9 ديسمبر، أذرتاج

شاركت أذربيجان متمثلة بسفارة بلادنا في رومانيا بجناح منفصل في البازار الخيري الدبلوماسي التقليدي (Charity Bazaar) للرابطة النسائية الدولية في بوخارست.

تفيد أذرتاج أنه حضر الحفل ممثلو البعثات الدبلوماسية المعتمدة في رومانيا لأكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف المنظمات والمؤسسات والشركات ووسائل الإعلام.

في البازار الخيري الذي نظمته عقيلات رؤساء البعثات الدبلوماسية، تعرض البلدان المشاركة كالعادة، ثقافتها وفنها وموسيقاها ومأكولاتها الوطنية وتصرف لجنة التنظيم عائدات البيع للأغراض الخيرية.

عرض موظفو السفارة المشاركون في البازار الخيري التراث الثقافي والتاريخي والوطني والمأكولات اللذيذة لشعبنا ووزعوا مختلف الكتب والكتيبات والمنشورات حول التاريخ والأدب والطهي الوطني والسياحة في بلدنا. في الوقت نفسه، في الجناح الأذربيجاني تم تقديم منتجات الشركات مثل "خورجون" و"فاركو" و"أولدوز"و"أستارا شاي" لترويج لمنتجاتنا الوطنية التي اشتارها المشاركون بسرور.

كما أثارت صور معالم عاصمتنا والصور العائدة إلى بلادنا ونماذج الاتقان المحلية المعروضة في الجناح الأذربيجاني اهتمام ورضاء كبيرين من قبل آلاف المتفرجين، بما في ذلك الرسميين الحكوميين والإعلاميين.

وبثت وسائل الإعلام المحلية مقابلة السفير الأذربيجاني في رومانيا حسين نجفوف ومشاركة بلادنا في البازار الخيري.

إقبال حاجيف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

بوخارست