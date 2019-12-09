أذربيجان تشارك في المهرجان السينمائي الدولي في قيرغيزستان

بشكيك، 9 ديسمبر، أذرتاج

في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر، ستستضيف بشكيك مهرجان الأفلام الدولي التقليدي "قيرغيزستان - بلد الأفلام القصيرة".

أفادت أذرتاج أنه سيشارك منتجو الأفلام من الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة ودول البلطيق وجورجيا في المهرجان الذي سيعقد في دار السينما “ماناس” في العاصمة القيرغيزية.

أعلن في المؤتمر الصحفي المنعقد بهذه المناسبة أن المهرجان تلقى هذا العام عدداً كبيراً من الطلبات من الدول الأجنبية وبلدان رابطة الدول المستقلة لخصوص الاشتراك. تم اختيار 14 فيلماً أجنبياً و17 فيلماً وطنياً للعرض.

من بين الأفلام المختارة فيلم "الملح والفلفل حسب المذاق" للمخرج الأذربيجاني تيمور حاجيف.

سيتم الإعلان عن الفائزين في فئات "أفضل فيلم" و"عمل أفضل مخرج" و"جائزة لجنة التحكيم" و"جائزة تعاطف الجمهور" في 15 ديسمبر.

غولة كنكرلي

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

بيشكيك