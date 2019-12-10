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    ثقافة


    أذربيجان تشارك في المعرض الخيري في فيتنام

    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٧]

    بكين، 10 ديسمبر، أذرتاج

    أقيم المعرض التقليدي الخيري "مهرجان الغذاء الدولي-2019" في هانوي تحت رعاية عقيلة نائب رئيس وزراء فيتنام ووزير الخارجية ثام بينه مينه (Pham Binh Minh) السيدة السفيرة نكويين نكوييت نغان (Nquyen Nquyet Nqan).

    تفيد أذرتاج نقلاً عن سفارتنا في هانوي أنه في المعرض الذي تتمثل أذربيجان أيضاً فيه والذي يضم 120 جناحاً يشارك الممثلون عن وزارة الخارجية الفيتنامية وإدارات الشئون الخارجية للجان الشعبية والمراكز الثقافية الأجنبية في فيتنام والسلك الدبلوماسي المعتمد في هانوي والمنظمات غير الحكومية.

    تمت الاستفادة في تصميم جناحنا الوطني من الصور التي تعكس الآثار التاريخية القديمة والبنية التحتية الحديثة وإمكانات السياحة في أذربيجان في المعرض الذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين البلدان. تم عرض التذكاريات الأذربيجانية الوطنية والشاي المنتج في بلدنا والكتب التي نشرتها السفارة في اللغة الفيتنامية وغيرها من المواد الترويجية. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم نماذج لذيذة من المطبخ الأذربيجاني للمشاركين.

    سلم نائب وزير الخارجية الفيتنامي دانغ مينه خوي (Danq Minh Khoi) شهادة التقدير لوزارة خارجية فيتنام إلى السفارة الأذربيجانية لدعمها للفعاليات الخيرية.

    ستنفق عائدات المعرض في العديد من الأنشطة الخيرية التي تقوم بها وزارة الخارجية الفيتنامية.

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