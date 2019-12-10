الوزير الإيراني: تم تطوير برنامج لتنفيذ تبادل الكهرباء مع أذربيجان
AzerTAg.az
١٠.١٢.٢٠١٩ [١٥:٥٩]
طهران، 10 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تهتم إيران بتطوير العلاقات وتنفيذ تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الإيراني رضاء أردكانيان في المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين لتبادل الطاقة المنعقد في طهران.
قال الوزير إن إيران وأذربيجان أقامت علاقات جيدة في جميع المجالات ومن جملتها في قطاع الطاقة.
وأكد الوزير انه تم تطوير برنامج لتنفيذ تبادل الكهرباء ومواصلة علاقات التعاون مع أذربيجان. وفقا لذلك البرنامج، سيتم تبادل الطاقة مع روسيا عبر أذربيجان.
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