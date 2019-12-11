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    علم وتعليم


    عقد المؤتمر الدولي المكرس للذكرى السنوية الـ200 لاستيطان الألمان في أذربيجان

    ١١.١٢.٢٠١٩ [١١:٤٨]

    باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج

    سيعقد مؤتمر علمي دولي في موضوع "على أثر التاريخ" في معهد التاريخ لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وفقاً لمرسوم الرئيس إلهام علييف حول "الذكرى السنوية الـ200 لإقامة المساكن الألمانية في منطقة جنوب القوقاز".

    تفيد وكالة أذرتاج نقلاً عن معهد التاريخ أن المؤتمر الدولي مكرس للاحتفال بالذكرى السنوية الـ200 لاستيطان الألمان في أذربيجان.

    تنظم فعاليات المؤتمر من قبل معهد التاريخ لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية والجمعية الألمانية الأذربيجانية. قدم العلماء من تركيا وروسيا وجورجيا وأوزبكستان وألمانيا إلى جانب المؤرخين الأذربيجانيين محاضراتهم إلى المؤتمر.

    سيعقد المؤتمر في 11 ديسمبر الساعة 11:00 صباحاً في المبنى الرئيسي لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية بالقاعة الصغيرة الواقعة في الطابق الثاني.

    AZERTAG.AZ :عقد المؤتمر الدولي المكرس للذكرى السنوية الـ200 لاستيطان الألمان في أذربيجان
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