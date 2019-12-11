نفطالان، 11 ديسمبر، أذرتاج

جرى في 11 ديسمبر اليوم عرض خطة تنمية سياحة مدينة نفطالان بحضور رئيس الوكالة الحكومية للسياحة فؤاد نقييف والمدير التنفيذي العام لمكتب أذربيجان للسياحة فلوريان زينقستشميد ورئيس السلطة التنفيذية لمدينة نفطالان وقار نوروزوف.

أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن مكتب السياحة عرض خطة فعاليات مخططة لمدينة نفطالان عام 2020م.

وقيل إن هدف خطة الفعاليات جعل مدينة نفطالان أكثر جذابا للسياح وتحويل المدينة ككل إلى منتج سياحي باستخدام فعال من الإمكانات السياحية الموجودة للمدينة وعرض خدمات مناسبة للبنية التحتية ذات الصلة.

وتنص الخطة على أن تحويل المدينة التي تشتهر بنفط نفطالان الصحي كوجهة سياحية صحية إلى مركز الحمامات الطبية العصري وتطويرها كمركز دولي للسياحة مهمة من المهام الرئيسة المنوطة.