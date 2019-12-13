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    اقتصاد


    تشغيل محطة كهرومائية صغيرة في باكو

    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٠]

    باكو، 13 ديسمبر، أذرتاج

    أنشأت شركة أذر اينيرجي لإنتاج الطاقة محطة كهرومائية صغيرة تابعة لمحطة الطاقة الكهربائية الشمال الثاني بطاقة 400 ميجا واط المشغلة في قصبة شوالان بضاحية العاصمة باكو خلال سبتمبر الماضي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الشركة أنها أنشأت المحطة الكهرومائية الصغيرة خلال بضعة أشهر مع تركيب الأجهزة والمعدات من قبل متخصصين محليين بدعم زملائهم الأجانب وباستخدام مياه بحر الخزر للتبريد حيث أن المياه المأخوذة حتى الآن من بحر الخزر لتبريد توربين محطة الشمال الثاني البخاري كانت تصب في البحر عند العودة فتدخل تلك المياه العائدة حاليا المحطة الكهرومائية الصغيرة جديدة الإنشاء لتمكين الشركة من الحصول على طاقة بالاستفادة من الطاقة الحركية للمياه تبلغ قوتها 300 كيلو واط. وتخطط الشركة صرف هذه الطاقة لحاجات المحطتين الشمال الأول والشمال الثاني واقتصاد الطاقة الكهربائية المستخدمة فيما قبل ونقلها الآن إلى النظام العام.

    وقالت الشركة في البيان إنها تخطط بناء مثل هذه المحطات الكهرومائية الصغيرة لدى سائر المحطات الكهربائية وعلى مقدمتها محطة الجنوب وأعمال تصميمها جارية حاليا.

    AZERTAG.AZ :تشغيل محطة كهرومائية صغيرة في باكو
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