بحث المزيد من توسيع العلاقات في مجال الثقافة بين أذربيجان وألمانيا

باكو، 14 ديسمبر، أذرتاج

التقى وزير الثقافة ابولفس قرايف بسفير ألمانيا في أذربيجان فولفغانغ مانيغ.

أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن اللقاء ارتكز على الوضع الراهن للعلاقات في مجال الثقافة بين البلدين وآفاقها.

ولفت الوزير قرايف إلى تطور العلاقات بين الطرفين في المجال الثقافي كما هو الحال في كثير من المجالات مؤكدا على ضرورة مواصلة الاعمال المنفذة حتى الآن.

وقدم الوزير معلومات حول المشاريع المنفذة في مجال الثقافة في البلد داعيا الجانب الألماني لتفعيل جهودها في التعاون واستلفت إلى تأثير مهم للمبادلات في مجالات الفنون الجميلة الحديثة والمسرح والموسيقى على هذا التعاون.

شكر السفير مانيغ على حفاوة الاستقبال واقترح بتوقيع عقد تعاون من اجل المزيد من تطور العلاقات الثقافية الألمانية الأذربيجانية. وأعرب الدبلوماسي عن ثقته في مساهمة هذا التعاون في تعميق العلاقات الشاملة القائمة بين ألمانيا وأذربيجان.

وتبادل الطرفان وجهات نظر في اللقاء حول مقترحات مطروحة وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.