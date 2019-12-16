    • / ثقافة

    ثقافة


    إقامة العرض لترويج الثقافة الهندية في أذربيجان

    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٠:٣٢]

    باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

    أقيم عرض ترويج الثقافة الهندية في أذربيجان بتنظيم سفارة الهند في بلدنا.

    تفيد أذرتاج أن العرض شمل المطبخ الهندي والآلات الموسيقية الوطنية وصور تعكس عن مختلف ولايات البلاد.

    أشار السفير بافيتلونج فانلالواونا إلى أنه في أذربيجان اهتمام كبير بالمنتجات الهندية بما في ذلك الشاي الهندي والأرز والتوابل. يساعد هذا الاهتمام لترويج الهند في أذربيجان لدرجة كافية.

    عرضت في الفعالية أيضاً مقاطع الفيديو لمشاهد من المناطق السياحية في الهند كما تم عرض الرقصات الهندية إلى جانب الآلات الموسيقية الوطنية.

    وقال السفير سنحاول لإقامة المزيد من العروض في المستقبل. اشتهرت الثقافة الهندية، وخاصة الأفلام في أذربيجان. لكننا مهتمون بترويج أوسع للثقافة الهندية. أشار الدبلوماسي إلى تزايد عدد السياح الهنود في أذربيجان في السنوات الأخيرة أيضا .

    0-3

    AZERTAG.AZ :إقامة العرض لترويج الثقافة الهندية في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٢.٢٠١٩ [١٦:٠٣]
    عقد المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة في تونس
    ١٤.١٢.٢٠١٩ [١٨:٢٥‎]
    بحث المزيد من توسيع العلاقات في مجال الثقافة بين أذربيجان وألمانيا
    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٣:٤٧]
    أذربيجان تشارك في المعرض الخيري في فيتنام
    ٠٩.١٢.٢٠١٩ [١٩:٢١]
    أذربيجان تشارك في المهرجان السينمائي الدولي في قيرغيزستان
    إقامة العرض لترويج الثقافة الهندية في أذربيجان إقامة العرض لترويج الثقافة الهندية في أذربيجان إقامة العرض لترويج الثقافة الهندية في أذربيجان