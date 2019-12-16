إقامة العرض لترويج الثقافة الهندية في أذربيجان

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

أقيم عرض ترويج الثقافة الهندية في أذربيجان بتنظيم سفارة الهند في بلدنا.

تفيد أذرتاج أن العرض شمل المطبخ الهندي والآلات الموسيقية الوطنية وصور تعكس عن مختلف ولايات البلاد.

أشار السفير بافيتلونج فانلالواونا إلى أنه في أذربيجان اهتمام كبير بالمنتجات الهندية بما في ذلك الشاي الهندي والأرز والتوابل. يساعد هذا الاهتمام لترويج الهند في أذربيجان لدرجة كافية.

عرضت في الفعالية أيضاً مقاطع الفيديو لمشاهد من المناطق السياحية في الهند كما تم عرض الرقصات الهندية إلى جانب الآلات الموسيقية الوطنية.

وقال السفير سنحاول لإقامة المزيد من العروض في المستقبل. اشتهرت الثقافة الهندية، وخاصة الأفلام في أذربيجان. لكننا مهتمون بترويج أوسع للثقافة الهندية. أشار الدبلوماسي إلى تزايد عدد السياح الهنود في أذربيجان في السنوات الأخيرة أيضا .

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