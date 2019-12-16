سفير فرنسا يزور مركز الترجمة مع مدير معهد فرنسا في باكو

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

زار سفير فرنسا في أذربيجان زكاري غروس مع مدير معهد فرنسا في باكو موريس روفين مركز الترجمة الحكومي في السادس عشر من ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان المركز أن الطرفين بحثا في اللقاء الأعمال المنفذة في العلاقات الأدبية الأذربيجانية الفرنسية ومشاريع متوخاة. وقدمت إلى الجانب الفرنسي معلمات مفصلة حول "مختارات الادب الأذربيجاني" المطبوع في ستراسبورغ بالترجمة إلى اللغة الفرنسية وحفل منظم في دار الكتاب المركزية للمدينة لإشهار الكتاب المذكور وكذلك طبع نتاجات الكتاب والشعراء الفرنسيين مثل جان أنوي وتشارلز بودلر وبول فيرلين وأندريه موروا وألبير كام وفرانسوا مورياك وآرثر ريمبو في أذربيجان في السنوات المختفة.

ثم ناقش الطرفان مشاريع مستقبلية من اجل تعريف الادب الأذربيجاني في فرنسا ونشر مختارات منه وكذلك تقديم الادب الفرنسي إلى القراء في أذربيجان.

وفي ختام اللقاء أهدي السفير الفرنسي كتاب "وصية" لأندريه موروا من آخر منشورات المركز .