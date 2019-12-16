    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تزيد من تصدير الطاقة الكهربائية

    ١٦.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٠٩]

    باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

    صدرت من البلد خلال فترة يناير – نوفمبر العام الجاري مليار و7ر742 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

    أفادت أذرتاج عن بيان جهاز الجمارك أن قيمة الطاقة الكهربائية المصدرة تزيد عن 76 مليون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت منها خلال الفترة نفسها من العام الماضي مليار و1ر380 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية بقيمة 9ر64 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تزيد من تصدير الطاقة الكهربائية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١٢.٢٠١٩ [١٤:٢٠]
    تشغيل محطة كهرومائية صغيرة في باكو
    ١٠.١٢.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٩]
    الوزير الإيراني: تم تطوير برنامج لتنفيذ تبادل الكهرباء مع أذربيجان
    ٢٨.١١.٢٠١٩ [١٥‎:١٨]
    مسؤول: طاقة عامة لمشاريع المناطق الجغرافية الثماني المطروحة للعطاء في مجال الطاقة المتجددة 750 ميجاواط
    ٢٠.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٥‎]
    إنتاج أكثر من 19.2 مليارات كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية
    أذربيجان تزيد من تصدير الطاقة الكهربائية