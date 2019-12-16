أذربيجان تزيد من تصدير الطاقة الكهربائية

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

صدرت من البلد خلال فترة يناير – نوفمبر العام الجاري مليار و7ر742 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز الجمارك أن قيمة الطاقة الكهربائية المصدرة تزيد عن 76 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت منها خلال الفترة نفسها من العام الماضي مليار و1ر380 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية بقيمة 9ر64 مليون دولار.