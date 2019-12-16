إدراج ثلاثة أماكن تاريخية بأذربيجان في قائمة التراث الإسلامية للإيسيسكو

باكو، 16 ديسمبر، أذرتاج

أدرجت ثلاثة أماكن تاريخية بأذربيجان في قائمة التراث الإسلامي للإيسيسكو.

أفادت أذرتاج أن الوثيقة الختامية للاجتماع غير الاعتيادي للجنة التراث للعالم الإسلامي المنعقد في الرباط تنص على إدراج محمية ايتشري شهر مع برج العذراء ومجمع قصر ملوك شيروان ومركز شاكي التاريخي مع قصر الأمير ورسوم قوبوستان على الصخور في هذه القائمة بجانب إدراج 117 منشأة تاريخية وثقافية في قائمة تراث العالم الإسلامي و3 آثار باليمن في قائمة الآثار المهددة للانهيار في البلاد الإسلامية.