مناقشة العلاقات الثقافية بين أذربيجان وإقليم أستراخان للاتحاد الروسي

باكو، 17 ديسمبر، أذرتاج

التقى نائب وزير الثقافة رفيق بايراموف بوزيرة الثقافة والسياحة في إقليم أستراخان الروسي أولغا بروكوفيفا التي تزور البلد حاليا.

تفيد أذرتاج عن بيان وزارة الثقافة أن رفيق بيراموف أكد على التطور الناجح للعلاقات الثقافية بين البلدين. وأشار إلى أن أذربيجان تشارك مشاركة فعالة في مختلف المشاريع الثقافية المنفذة في روسيا. وتم تنفيذ عدد من الأنشطة التي ساهمت في تعزيز التعاون في هذا المجال.في السنوات الأخيرة.

كما أكد رفيق بيراموف أننا مهتمون في إقامة علاقات وتبادل خبرات أكثر وثيقة مع المؤسسات والمنظمات المحلية في الاتحاد الروسي في هذه المجال. والآن يتم تطبيق تقنيات الإدارة الحديثة على الصعيد العالمي. وفي زمن الانتقال إلى الإدارة والمنهجيات الحديثة في مجال الثقافة من المهم تبادل الخبرات في بهذا الخصوص. علينا تطوير مشاريعنا في هذا المجال وتبادل خبراتنا ".

كما ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجال المسرح. قال وزير الثقافة والسياحة في إقليم أستراخان أولغا بروكوفيفا إنها تود تحقيق عدد من المشاريع في بضعة مجالات مع أذربيجان: "أحد هذه المشاريع مهرجان المسرح الذي يجرى في أستراخان وسنكون سعداء بمشاركة أذربيجان في هذا المهرجان".

ثم، ناقش الجانبان قضايا التبادل الثقافي، بما في ذلك تبادل الطلبة.

أبلغ رفيق بيراموف معلومات عن المهرجانات الموسيقية الدولية التي أقيمت في أذربيجان وكذلك عن المشاريع التي تساهم في ترويج وتشجيع تقاليد الفن الشعبي. وقال إن الجهود المشتركة لدعم المشاريع المشتركة وتنمية العلاقات المتبادلة ستسهم في تحسين تعرف الشعبين على التراث الثقافي عن كثب بعضهما بعضا.

استمر الاجتماع بمناقشات حول آفاق التعاون المتبادل.