مدرسة باكو العالية للنفط توقع على مذكرة تفاهم مع شركة انترنشنل دريلينق فلويدز البريطانية

باكو، 17 ديسمبر، أذرتـــاج

عقد لقاء لدى مدرسة باكو العالية للنفط مع وفد لشركة انترنشنل دريلينق فلويدز البريطانية. وقع الجانبان في اللقاء على مذكرة تفاهم للتعاون في تخصصات هندية النفط والغاز والكيمياء.

أفادت أذرتـــاج عن بيان المدرسة ان الوثيقة تنص على تبادل المتخصصين والأبحاث المشكرة وسائر المسائل ذات الصلة.

وتحمل الوثيقة امضاءي رئيس مدرسة باكو العالية للنفط ائلمار قاسموف والمدير التنفيذي العام للشركة البريطانية انترنشنل دريلينق فلويدز كوروش طهماسيب.