إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أنتجت محطات طاقة الرياح الناشطة على نطاق الجمهورية خلال أشهر يناير - نوفمبر للعام الجاري 100 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 40.7 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية في محطات الطاقة الشمسية في البلاد على مدار 11 شهرا.