زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في أذربيجان

باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم إنتاج 21 مليارا و946.5 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة الكهربائية خلال 11 شهرا من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه تم توليد 21 مليارا و176.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية (19 مليارا و571.7 مليون كيلو واط ساعي) في محطة الطاقة الحرارية ومليار و464.5 مليون كيلو واط ساعي منها في محطة طاقة المياه و40.7 مليون كيلو واط ساعي في محطة الطاقة الشمسية و100 مليون كيلو واط ساعي في محطة طاقة الرياح.