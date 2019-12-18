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    زيادة الإنتاج في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار

    ١٨.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٧]

    باكو، 18 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تم توفير مليار و772 مليون مانات من المنتجات في قطاع الكهرباء والغاز وإنتاج البخار والتوزيع والإمداد خلال أشهر يناير – نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن هذا الرقم زاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

    بلغ حجم الإنتاج في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات ومعالجتها 298.4 مليون مانات بعد ارتفاعه بنسبة 5.9 في المائة.

    تم إنتاج 100 في المائة من الإنتاج الصناعي في قطاع التعدين و4.2 في المائة في قطاعات إنتاج الكهرباء والغاز والبخار والتوزيع والإمداد و0.7 في المائة في قطاع إمدادات المياه ومعالجة النفايات وتجهيزها.

    AZERTAG.AZ :زيادة الإنتاج في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار
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