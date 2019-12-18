رئيس لجنة الدينية: من الواجب جدا تعزيز العلاقات ما بين الثقافات في عالمنا الحالي

باكو، 18 ديسمبر، أذرتـــاج

قال مبارز قربانلي إن أذربيجان تقع في ملتقى مختلف الثقافات. تحتل قضية العلاقات ما بين الثقافات في سياسة الرئيس إلهام علييف احد المواقع الهامة وقد نظمت في مدينة باكو فعاليات عديدة بهذا الشأن.

أفادت أذرتـــاج عن قربانلي رئيس اللجنة الحكومية للعمل مع المؤسسات الدينية قوله في تصريح له لصحفيين على هامش المؤتمر المنعقد على موضوع "الوئام بين منتسبي مختلف الثقافات والأديان" إن "أذربيجان بلد يلعب دورا رائدا في تحقيق "عملية باكو". وفي الوقت ذاته، قد حققت في شأن الحوار بين منتسبي مختلف الثقافات مؤسسة حيدر علييف برئاسة النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا فعاليات عديدة سواء في أذربيجان ام في الخارج. ومن الواجب جدا تعزيز العلاقات ما بين الثقافات في عالمنا الحالي لأن ثمة عدد من القضايا التي تهدد عالمنا العصري يعدّ توطيد بيئة الحوار عنصرا من العناصر بالغة الأهمية في معالجتها. ونظمت اللجنة الحكومية مع إدارة مسلمي القوقاز عددا كبيرا من الفعاليات في هذا المجال. ونظمت مؤخرا في باكو قمة زعماء اديان العالم الثانية واتخذ بيان باكو. وتحتل أهمية هذه الفعاليات ككل مكانا مهما في إيصال قيم أذربيجان للتعددية الثقافية والتسامية الى العالم."