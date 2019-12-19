باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

تم عرض مشروع "النساء الأذربيجانيات المشهورات في الويكيبيديا" في المكتبة العلمية المركزية لأكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية(ANAS) .

تفيد وكالة أذرتاج نقلاً عن بيان المكتبة أن المديرة ليلى إيمانوفا ألقت كلمة في افتتاح حفل العرض وتحدثت عن ديناميات إحصائيات قسم اللغة الأذربيجانية للويكيبيديا وكذلك عن خوارزمية النشاط.

قال نائب رئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية الأكاديمي عيسى حبيب بيلي في كلمته الملقاة إن الاستفادة من عبارة "حركة الويكيبيديا إلى جانب عبارة "نشاط الويكيبيديا" أكثر شيوعاً في أذربيجان في الأزمنة الأخيرة والقيام بتحليل أي موضوع كان من قبل مركز "الويكيديبيا" المنهجي للمكتبة العلمية المركزية باتقان يمثلان الطريق التي قطعها الفريق من الهواية الى الاحتراف.

أوصى الأكاديمي عيسى حبيب بيلي بتعزيز الفعالية في أقسام اللغات الأجنبية للويكيبيديا وبضمان استناد المقالات إلى مراجع أكثر موثوقية.

تحدثت موظفة قسم الموارد الموسوعية للمكتبة ماهرة نفط الله يفا عن المشاريع الكبيرة التي نفذها فريق مركز"الويكيديبيا" المنهجي للمكتبة وقدمت مشروع "النساء الأذربيجانيات المشهورات في الويكيبيديا".

وقيل في المناقشات ان عدد المقالات في قسم اللغة الأذربيجانية في الويكيبيديا تجاوز عن 152 ألف مقال وارتفع القسم إلى المرتبة الـ49. كما نشر متطوعون للمركز مقالات عن أذربيجان في 15 قسماً من أقسام اللغات الأجنبية بالويكيبيديا. ولفت كذلك الى كسب الويكيبيديا طابعا علميا.

وفي ختام الفعالية قدمت شهادات الشكر والتقدير لموظفي مركز "الويكيديبيا" المنهجي للمكتبة العلمية المركزية على المقالات التي أضافوها الى أقسام اللغات الأذربيجانية والأجنبية في الويكيبيديا ومساهمتهم القيمة في أمن محتوى المعلومات في بلادنا.