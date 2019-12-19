باكو، 19 ديسمبر، أذرتاج

أقيم الحفل الموسيقي لأوركسترا غرفة موسكو "Musica Viva" في مركز حيدر علييف.

تفيد أذرتاج أنه قام بأداء الحفل الموسيقي المخرج الفني للأوركسترا وقائدها ألكسندر رودين (التشيلو) وأليكسي فولودين (بيانو) وأندريه يرشوف (البوق).

يشمل برنامج الحفل على أعمال الممثلين البارزين في الموسيقى الكلاسيكية العالمية أمثال فولفغانغ أماديوس موتسارت ويوهان سباستيان باخ وأنتون أرينسكي ودميتري شوستاكوفيتش.

رحب الحضور بأداء مؤلف "أرازباري" للملحن الأذربايجاني العظيم أزير حاجبيلي.

تعمل أوركسترا غرفة موسكو "Musica Viva" منذ عام 1978. يقود الأوركسترا قائد الأوركسترا وعازف التشيلو ألكسندر رودين منذ عام 1988. وتشارك "Musica Viva" بصورة منتظمة في المهرجانات الموسيقىة الدولية. قام بجولة في ألمانيا وبلجيكا وجمهورية التشيك والصين وفنلندا وفرنسا والهند وإسبانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا وسلوفينيا وتايوان وتركيا واليابان.

حاز ألكسندر رودين على لقب فنان الشعب للاتحاد الروسي وعلى جائزة الدولة. وهو عازف التشيلو ذو الشهرة العالمية والقائد المتعاون مع الأوركسترات السمفونية والغرفة وعازف البيانو والأستاذ الباحث والمربي ومؤلف هيئة تحرير الأوركسترا لأعمال الغرفة.

يعتبر أليكسي فولودين أحد أكثر الفنانين الموهوبين والممثلين الفنيين أكثر مهارة لمدرسة البيانو الروسية وهو حائز على الجدارة في العديد من المسابقات الدولية.

لاعب البوق الموهوب أندريه يرشوف هو عازف منفرد لمسرح "ستانيسلافسكي ونيميروفيتش - داتشينكو" الموسيقى الأكاديمي في موسكو.