جورجيا تخفض من حجم الطاقة الكهربائية الموردة من أذربيجان

تبيليسي، 24 ديسمبر، أذرتاج

خفضت جورجيا من حجم الطاقة الكهربائية الموردة من أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير – نوفمبر العام الحالي.

أفادت أذرتاج أن جورجيا استوردت الطاقة الكهربائية من أذربيجان خلال المدة المذكورة بقيمة 2ر45 مليون دولار وذلك اقل بنسبة 12 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أن جورجيا صدرت إلى أذربيجان الطاقة الكهربائية بقيمة 666 ألف دولار وذلك يقل عما كان في الفترة عينها من العام المنصرم بنسبة 8ر55 في المائة.