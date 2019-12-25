افتتاح معرض اللوحات الفنية للأطفال باسم "الصداقة والوحدة والتضامن"

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

افتتح معرض اللوحات الفنية من أعمال الأطفال باسم "الصداقة والوحدة والتضامن" بتنظيم المكتبة الجمهورية للأطفال باسم كوتشرلي لدى مركز "أذر كتاب" لتوعية الكتاب في 25 ديسمبر اليوم. ورسم الأطفال اللوحات الفنية المعروضة على أساس الحكايات والروايات لشعوب العالم.

قالت كاتبة الحكايات للأطفال سولماز أمانوفا في كلمة ألقتها في افتتاح المعرض أننا نجد حكايات وروايات للأطفال تنفتح أمام وجوهنا عند النظرة إلى هذه اللوحات. كل طفل يطلب بحكاية عند النوم. وعند تصفح كتب الحكايات أو الروايات نبحث قبل كل شيء فيها عن صور فلذلك يستطيع الأطفال تقييم الرسوم واللوحات. وهنأت كذلك الأطفال بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة.

وأفاد كاتب الروايات للأطفال سروان كريموف أن حياة الأطفال مغاير والألوان فيها أكثر وهم يحبون أبطال الروايات والحكايات وعلى الكبار أن يجعلوا الأطفال يحبون أبطالا في روايات وحكايات يكتبونها.

واستمرت الفعالية الافتتاحية بفقرات فنية بأداء تلاميذ المدرسة الموسيقية للأطفال رقم 7.