سفارة أذربيجان تحتفل بيوم تضامن أذربيجانيي العالم ورأس السنة في باريس

باريس، 27 ديسمبر، أذرتاج

أقامت سفارة أذربيجان في فرنسا بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدى اليونسكو استقبالا لدى مركز أذربيجان للثقافة في باريس للاحتفال بيوم تضامن أذربيجانيي العالم 31 ديسمبر وعيد رأس السنة.

أفادت أذرتاج أن سفير البلد رحمن مصطفايف ورئيس المندوبية لدى اليونسكو السفير أنار كريموف ألقيا كلمتين في الاستقبال وهنآ أعضاء الجالية الأذربيجانية بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم الذي يرمز إلى الوحدة الوطنية الأخلاقية للشعب الأذربيجاني.

كما تناولا أهمية يوم تضامن أذربيجانيي العالم مؤكدين على أن تضامن المجتمع الأذربيجاني في بلد مثل فرنسا يكتسب ببالغ الأهمية مشيرين إلى تأسيس مجلس التنسيق للأذربيجانيين واعتماد الجهات الرسمية على تسجيل جمعيات جديدة وافتتاح مدارس متوسطة باللغة الأذربيجانية.

كما تطرق السفيران إلى الإصلاحات النظامية المنفذة في البلد من قبل الرئيس إلهام علييف وكذلك الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها خلال فبراير القادم منوهين إلى أهمية الإصلاحات الهيكلية الجارية في البلد.

ولفت السفير مصطفايف إلى أن عام 2019م أتى ناجحا في مجال العلاقات الثنائية مع فرنسا.

رفع الدبلوماسيان شكرهما لأعضاء الجالية على فعالياتهم النشط داعيين إياهم لتكثيف جهودهما.