جورجيا تستورد من أذربيجان 904 مليون كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية خلال العام الجاري

تبيليسي، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الحالي مليار و415.9 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية وذلك أكثر بنسبة 63.84 (904 مليون كيلو واط ساعي) في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية ناتيلا تورنافا في برنامج "360 درجة" تبث على "Palitranews".

أكدت الوزيرة أن سوق الكهرباء مفتوحة وتنافسية ولا توجد زيادة في رسوم الكهرباء في البلاد.