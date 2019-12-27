تقديم معلومات عن معتقدات طقوس اليهود لطلبة معهد اللاهوت

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

قام طلبة الصف الأول لمعهد اللاهوت الأذربيجاني بزيارة معبد اليهود الجبليين في العاصمة.

أبلغ رئيس طائفة اليهود الجبليين في باكو ميليخ يفداييف الطلبة عن اليهود المقيمين في أذربيجان. قال إن اليهود يعيشون جنباً إلى جنب مع ممثلي الشعوب الأخرى في بلادنا. وأشار إلى أن أذربيجان كانت دائماً بلداً تعيش فيه الأديان والشعوب المختلفة معاً وتحتفظ فيه بمستويات عالية من التسامح.

وقال ميليخ يفداييف إن أذربيجان هي رمز للتسامح ويتلقى المنتمون إلى جميع الأديان نفس المعاملة والرعاية المتساوية. وأكد أن أذربيجان هي نموذج إيجابي، تثبت أنه يمكن للمسلمين واليهود والمسيحيين أن يتعايشوا في السلام والاحترام المتبادل. يتمتع أفراد الطائفة اليهودية بحرية في ممارسة شعائرهم الدينية وتقاليدهم مثل أبناء الطوائف الأخرى.

ثم أجيبت على أسئلة الطلبة المتعلقة بالمعتقدات والممارسات اليهودية.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد يواصل جهوده لتكوين تصورات عن المعتقدات عند الطلبة ورفع مستواهم العقلي وإثراء عالمهم الفكري والروحي وتعزيز شعورهم بالوطنية وتطوير عاداتهم في المسؤولية الاجتماعية وتطوير مهاراتهم الذاتية. ينظم المعهد رحلات للطلاب لزيارة مختلف المراكز الدينية في أذربيجان للتعرف على الظروف والمعتقدات وأنظمة العبادة لمختلف الشعوب.