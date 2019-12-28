طلبة معهد الإلهيات يزورون كنيسة الحبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم الكاثوليكية

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

زار طلبة السنة الأولى لمعهد الإلهيات كنيسة الجبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم الكاثوليكية في باكو.

أفادت أذرتاج عن بيان المعهد أن الطلبة أحيطوا علما بالكنيسة وتاريخ المسيحية في أذربيجان. واستلفت إلى أن جميع الطوائف الدينية تحظى في البلد عقب استعادة الاستقلال بالظروف المتساوية ومن ضمنها الطائفة الكاثوليكية الأذربيجانية وأن هذه الكنيسة أعيد بناؤها للكاثوليكيين.

وقيل إن إنشاء كنيسة الحبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم الكاثوليكية في فبراير عام 2007م بسعة 250-300 عابد. ودشنت الكنيسة تدشينا رسميا على هامش زيارة أمين الدولة في الكرسي الرسولي الكاردينال تارجيزيو برتوني أذربيجان في مارس عام 2008م حيث حضر الحفل الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ورئيس إدارة مسلمي القوقاز الله شكور باشازاده ورئيس أساقفة باكو وأذربيجان لأبرشية الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الكساندر إيشئن ورؤساء الطوائف الدينية الرائدة وممثلون عن السلك الدبلوماسي وضيوف أجانب.

وقدم ممثل المنظمة الدينية لرسولية الكنيسة الكاثوليكية الأذربيجانية يوزيف ماريك معلومات حول معتقدات المسيحيين وعباداتهم وطقوسهم وأوضاع الطوائف المسيحية في أذربيجان وتجربة التعايش لمنتسبي مختلف الأديان في أذربيجان في سياق التعددية الثقافية والتسامح الديني فيما رد على أسئلة مطروحة من جانب الطلبة.