انتخاب نائبين أولين لرئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

جرت انتخابات لمنصبي نائبين أولين لرئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في الاجتماع العام السنوي المنعقدة في 28 ديسمبر اليوم.

أفادت أذرتاج أن نتائج التصويت كشفت عن انتخاب الأكاديمي عيسى حبيب بايلي نائبا أول لرئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية للعلوم الإنسانية والاجتماعية والأكاديمي إبراهيم قولييف نائبا أول لرئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لعلوم الطبيعة والعلوم الدقيقة.