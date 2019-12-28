  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على الدكتوراه في الخارج

    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [٢٠:٠٤]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    في إطار "برنامج الدولة لزيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم العالي في جمهورية أذربيجان للفترة 2019-2023" تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات المعلن عن تمويل تعليم الدكتوراه في الخارج في فصل الربيع من عام 2020.

    نقلت وكالة أذرتاج عن وزارة التعليم أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات في إطار البرنامج المشار إليه قد مدد حتى 25 يناير 2020.

    يمكن توفير معلومات مفصلة بالاطلاع على نص الإعلان.

    AZERTAG.AZ :تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على الدكتوراه في الخارج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٨:٣٤]
    انتخاب نائبين أولين لرئيس أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [١٧:١٠]
    طلبة معهد الإلهيات يزورون كنيسة الحبل بلا دنس للسيدة العذراء مريم الكاثوليكية
    ٢٨.١٢.٢٠١٩ [٠٩:٤٠]
    إشهار كتاب " النسيمي بلامكان ولازمان" ومجلة "رسالة"
    ٢٧.١٢.٢٠١٩ [١٧:٠٣]
    تقديم معلومات عن معتقدات طقوس اليهود لطلبة معهد اللاهوت
    تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على الدكتوراه في الخارج