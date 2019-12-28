تمديد الموعد النهائي لتقديم طلب للحصول على الدكتوراه في الخارج

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

في إطار "برنامج الدولة لزيادة القدرة التنافسية الدولية للتعليم العالي في جمهورية أذربيجان للفترة 2019-2023" تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات المعلن عن تمويل تعليم الدكتوراه في الخارج في فصل الربيع من عام 2020.

نقلت وكالة أذرتاج عن وزارة التعليم أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات في إطار البرنامج المشار إليه قد مدد حتى 25 يناير 2020.

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