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    ثقافة


    نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تشارك في الحفل الموسيقي بمركز الموقام بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة

    ٣٠.١٢.٢٠١٩ [٠١:١٥‎]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    أقيم حفل موسيقي لدى مركز الموقام الدولي بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة في 29 ديسمبر.

    أفادت أذرتاج أن ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف كانت بين المشاهدين أيضا.

    واستمع المشاهدون إلى نتاجات الملحنين الأذربيجانيين والأوروبيين المرموقين بأداء الفنان الشعبي الأذربيجاني مراد حسينوف.

    AZERTAG.AZ :نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف تشارك في الحفل الموسيقي بمركز الموقام بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة
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