السلطة التنفيذية للعاصمة باكو تدعو المواطنين والضيوف لاحتفالات العيدين بكورنيش بحر الخزر
AzerTAg.az
٣٠.١٢.٢٠١٩ [١٧:٣٧]
باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج
قالت السلطة التنفيذية للعاصمة باكو إنها تنظم احتفالات مهيبة لدى كورنيش باكو منتصب ليلة 31 ديسمبر بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة.
أفادت أذرتاج عن بيان السلطة التنفيذية أنها زينت جميع الحدائق والمتنزهات بالعاصمة عشية العيدين وتدعو المواطنين والضيوف للمشاركة في الاحتفالات ومشاهدة الألعاب النارية ليلة 31 ديسمبر في متنزه بحر الخزر الوطني كورنيش باكو.
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