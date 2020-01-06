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    علم وتعليم


    وزارة التعليم تنشئ صفوفا خاصة بالتدريب المهني لدى المدارس الثانوية

    ٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٠١]

    باكو، 6 يناير، أذرتاج

    قالت وزارة التعليم إنها أنشأت صفوفا خاصة بالتدريب المهني لدى 20 مدرسة ثانوية.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن صفوف التدريب المهني تشمل على 20 مهنة ويتعلم فيها 420 تلميذ وتلميذة عموما.

    AZERTAG.AZ :وزارة التعليم تنشئ صفوفا خاصة بالتدريب المهني لدى المدارس الثانوية
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