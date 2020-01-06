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    ثقافة


    وضع تمثال المفكر العظيم نظامي كنجوي في خاركوف عام 2020

    ٠٦.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]

    ييف، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    من المتوقع أن يتم افتتاح الحديقة الحاملة اسم الشاعر المفكر العظيم الاذربيجاني نظامي كنجوي وإقامة تمثال للشاعر في المدينة الكبيرة الثانية خاركوف في أوكرانيا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية لدى أوكرانيا ان الوثائق المتعلقة بهذا العمل على وشك الاستكمال. ستكون الحديقة في مركز المدينة. كما ستعقد أيام الثقافة الأذربيجانية في أوكرانيا في العام الجاري.

    يذكر ان تمثالي مسلم ماقامايف والشاعر نسيمي نصبا في أوكرانيا على مدار العامين الماضيين.

    AZERTAG.AZ :وضع تمثال المفكر العظيم نظامي كنجوي في خاركوف عام 2020
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