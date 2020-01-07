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    علم وتعليم


    مشروع "صديق التلميذ" يشمل على 70 مدرسة عامة

    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]

    باكو، 7 يناير، أذرتاج

    قالت وزارة التعليم إن مشروع "صديق التلميذ" يشمل حاليا على 70 مدرسة عامة ويعمل في المشروع 300 موظف.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن المشروع يضم حاليا 58 مدرسة متوسطة وثانويتين ومدرستين داخليتين ومدرستين رياضيتين في العاصمة باكو بجانب 4 مدارس في سومغايت ومدرستين في محافظة أبشرون.

    يذكر أن مشروع "صديق التلميذ" المنطلق منذ شهر ديسمبر عام 2016م بضم 30 مدرسة بتنفيذ مشترك عن جانب وزارة التعليم والوكالة الحكومية لدى الرئيس الأذربيجاني للخدمات العامة والابتكارات الاجتماعية أسان خدمة بهدف تكوين بيئة أكثر أمنا للمدرسين والتلاميذ وتقديم مساعدة طبية ونفسانية عند حالات الطوارئ والقيام بفعاليات تنويرية وتثقيفية مع التلاميذ والأبوين وأسرة مؤسسات التعليم والتربية.

    وتخطط الوزارة أن يشمل المشروع على 150 مدرسة قريبا.

    AZERTAG.AZ :مشروع "صديق التلميذ" يشمل على 70 مدرسة عامة
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