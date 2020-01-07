معهد المخطوطات يعلن عن وظائف شاغرة

باكو،7 يناير (أذرتاج).

أعلن معهد المخطوطات الحامل اسم محمد فضولي لدى اكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية عن مسابقة للوظائف الشاغرة في المعهد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد ان الوظائف الشاغرة هي مناصب كبير الباحثين العلميين في قسم دراسة المخطوطات التركية (1) وكبير الباحثين العلميين في قسم دراسة المخطوطات الفارسية (1) وكبير الباحثين العلميين في قسم ترجمة المخطوطات والكتب المطبوعة القديمة (2) وكبير الباحثين العلميين في قسم دراسة الارشيفات الشخصية (2) وكبير الباحثين العلميين في قسم الأرصدة العلمية (1) وكبير الباحثين العلميين في قسم التعليم (1).