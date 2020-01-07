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    تحديد أوقات دخول الفصول فلكيا في أذربيجان عام 2020

    ٠٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]

    باكو، 7 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أعلنت أوقات دخول الفصول الأربعة في أذربيجان عام 2020.

    قال مرصد شماخي للفيزياء الفلكية لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لمراسل أذرتاج أن البلد سيستقبل فصل الربيع فلكيا في 20 مارس في الساعة 07:49 بتوقيت باكو.

    وستستقبل أذربيجان الصيف في 21 يونيو في الساعة 01:43 والخريف في 22 سبتمبر في الساعة 17:30 والشتاء في 21 ديسمبر في الساعة 14:02 بتوقيت باكو.

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