فتح باب القبول للأجانب في برنامج الماجستير في جامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٠٠]
باكو، 8 يناير (أذرتاج).
فتح باب القبول للأجانب في برامج الماجستير في جامعة الاقتصاد الحكومية الأذربيجانية للدورة الربيعية لهذا العام.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجامعة ان قبول المستندات والأوراق اللازمة سيستمر حتى العاشر من فبراير.
ستعطى الأفضلية عند القبول على أصحاب الشهادة لإتقان اللغات.
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