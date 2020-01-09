غداً خسوف القمر الأول في 2020

باكو، 9 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

يشهد سكان الأرض خسوفا قمريا أولا في عام 2020 وهذه الظاهرة الفلكية هي خسوف شبه ظل للقمر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مرصد نصر الدين الطوسي للفيزياء الفلكية بمحافظة شاماخي التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية ان أول الظاهرة الفلكية تبدأ في الساعة 21:08 مساء الجمعة 10 يناير وستنتهي في الساعة 01:12 بتوقيت باكو.

يشاهد الخسوف القمري الأول لهذا العام في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.