باكو، 14 يناير، أذرتاج كشفت هيئة الجمارك عن حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان خلال عام 2019م الماضي. أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن البلد صدر خلال 2019م مليارا و6ر770 مليون كيلو واط ساعي الطاقة الكهربائية بقيمة 8ر76 مليون دولار. يذكر أن أذربيجان صدرت خلال 2018م مليارا و3ر397 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية بقيمة 6ر65 مليون دولار.

AZERTAG.AZ : زيادة حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده