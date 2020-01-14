زيادة حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان
AzerTAg.az
١٤.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٥٤]
باكو، 14 يناير، أذرتاج
كشفت هيئة الجمارك عن حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان خلال عام 2019م الماضي.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أن البلد صدر خلال 2019م مليارا و6ر770 مليون كيلو واط ساعي الطاقة الكهربائية بقيمة 8ر76 مليون دولار.
يذكر أن أذربيجان صدرت خلال 2018م مليارا و3ر397 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية بقيمة 6ر65 مليون دولار.
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