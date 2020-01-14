تلميذ أذربيجاني يحصد الذهبية في فن المعلوماتية في الاولمبياد الدولي في كازاخستان

باكو، 14 يناير (أذرتاج).

أحرز تلاميذ مدارس أذربيجان نجاحات تالية في أولمبياد جاوتيكوف الدولي السادس عشر في مدينة آلماتي الكازاخستانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان أبوطالب نمازوف فاز بالميدالية الذهبية ومراد عينزاده بالفضية وهما تلميذا الصف الحادي عشر للمدرسة الثانوية الجمهورية في الفيزياء والرياضيات والمعلوماتية، وحصل عزيز حسينوف تلميذ الصف العاشر لمدرسة كنجه على البرونزية في فن العلوم المعلوماتية في الاولمبياد الذي شارك فيه 588 تلميذ من 20 بلدا.

كذلك حصد مراد اغازاده وعباس محمدوف تلميذا الصف الحادي عشر للمدرسة الثانوية الجمهورية في الفيزياء والرياضيات والمعلوماتية على الفضية في فن العلوم المعلوماتية، بينما حصل كل من توغرول عباسوف تلميذ الصف التاسع لهذه المدرسة ووقار قولييف تلميذ الصف الحادي عشر للمدرسة المتوسطة لقرية ماليبايلي في محافظة شوشا المحتلة من قبل أرمينيا على البرونزية.

اما فن الفيزياء فحصل محمد يوسفوف تلميذ الصف الحادي عشر للمدرسة الثانوية الجمهورية على البرونزية فيه.

يشار الى ان تلاميذ المدارس الأذربيجانية يشاركون في الاولمبياد المذكور منذ عام 2006 وحصلوا حتى الآن على 3 ميداليات ذهبية و19 فضية و27 برونزية.