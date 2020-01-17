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    ثقافة


    أذرتاج تسلم أكثر من 9 آلاف وثيقة مصورة الى الأرشيف

    ١٧.٠١.٢٠٢٠ [١٩:١٤]

    باكو، 17 يناير (أذرتاج).

    سلمت أذرتاج وكالة انباء أذربيجان الرسمية اكثر من 9 آلاف وثيقة مصورة الى أرشيف الوثائق المصورة والسينمائية الحكومي.

    تعكس الصور اجتماعات رسمية للرئيس الاذربيجاني وخطاباته ومقابلاته الصحفية والتلفزيونية ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات ومشاركته في الفعاليات الدولية وزياراته الى الأقاليم وحضوره حفلات تدشين مبان ومنشآت ومرافق عامة ومشاركته في احتفالات اليوبيل.

    AZERTAG.AZ :أذرتاج تسلم أكثر من 9 آلاف وثيقة مصورة الى الأرشيف
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