باكو، 18 يناير، أذرتاج

تم إعلان مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي.

أفادت أذرتاج أنه يمكن للمصوِّرين الصحفيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عاماً المشاركة في المسابقة.

سيحصل الفائز بالجائزة الكبرى في المسابقة على 10 آلاف 250 يورو.

الهدف من المسابقة هو تعريف المصوِّرين الشباب ودعمهم في سعيهم للمضي قدماً في طريق الكمال المهني.

يجب أن تكون الصور المقدمة للمسابقة ملتقطة في أو بعد 1 يناير 2019. باستثناء، يمكن الموافقة على سلسلة الصور التي بدأت في السنوات السابقة؛ ولكن يجب التقاط الصورة الأخيرة للمسلسل في 2019-2020.

في مسابقة عام 2020، سيتنافس المصورون الشباب على جوائز في الفئات الخمس التالية:

أهم الأخبار: - الأحداث المهمة الواقعة في حياة الأفراد والشعوب ككل هي موضوع أساسي لفئة الأحداث الكبرى: الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى ؛ معلومات من مناطق الحرب ومناطق متضررة من الكوارث الطبيعية؛ المحطات الحاسمة في حياة الناس.

الرياضة: - تسلط هذه الفئة الضوء على الأحداث الرياضية: الانتصارات والخسائر الدراماتيكية للرياضيين. التدريب الرياضي اليومي. جمال المباريات الرياضية.

كوكبي: - تشمل هذه الفئة على نماذج لجميع اللوحات الملونة من المواضيع والمشاهد من جميع أنحاء العالم. مهمة المؤلف هي عرض الجمال الأبدي الذي يجمع بين وقائع الحياة اليومية وعجائب الحياة اليومية في انسجامها؛ حياة المدن الكبرى والبلدات الصغيرة؛ صور الطبيعة؛ الأعياد الإثنوغرافية والدينية.

بطل عصرنا: - تغطي هذه الفئة صور فردية أو جماعية للأشخاص. يمكن أن تكون الصور وثائقية أو وقفة للتصوير. السمة المميزة لهذه الفئة هي قدرة المؤلف على الكشف عن العالم الداخلي للشخص وطبيعته والقدرة على التعبير عن صفاته العقلية ومنظره الخارجي المنقطع النظير.

من الجدير بالذكر أن مسابقة التصوير الصحفي الدولية التي تحمل اسم أندريه ستينين هي مسابقة سنوية للمصورين الصحفيين الشباب.