صدور القاموس الأذربيجاني الفارسي

باكو، 20 يناير، أذرتاج

صدر القاموس الأذربيجاني الفارسي بقلم البروفيسور في الدراسات الشرقية بجامعة باكو الحكومية أنار كريموف.

أفادت أذرتاج أن الطبعة الجديدة هي أول قاموس موسع في تاريخ الدراسات الشرقية في أذربيجان. يحتوي الكتاب الصادر في دار النشر "قانون" على 1944 صفحة وعلى ما يقارب من 140 ألف كلمة وعبارة وجملة.

استند المؤلف في ترتيب القاموس إلى القواميس المتعلقة بشتى المجالات والصحف والمجلات المنشورة باللغة الفارسية الحديثة ، بالإضافة إلى أعمال الأدب الفارسي الحديث. يمكن استخدام القاموس من قبل أي شخص يريد تعلم اللغة الفارسية والمهتم في الترجمة الفارسية.

من الجدير بالذكر أن أنار كريموف دافع عن أطروحة الدكتوراه في الفلسفة في عام 2004، وفي عام 2010 عن الدكتوراه في علم اللغة. القاموس الأذربيجاني الفارسي هو الكتاب الثالث عشر للأستاذ.