باكو تستضيف ندوة دولية في موضوع "تجربة التعايش في الثقافة الإسلامية"

باكو، 21 يناير، أذرتاج

ستعقد الندوة الدولية في موضوع "تجربة التعايش في الثقافة الإسلامية" في باكو في فترة 16-17 أبريل، بالتنظيم المشترك من معهد اللاهوت الأذربيجاني وجامعة كيركالي لتركيا.

افادت أذرتاج أن غرض الندوة هو تحديد فرص التعايش بين أذربيجان وتركيا في سياق الثقافة الإسلامية والكشف عن مساهمات الخبراء والباحثين في هذا المجال باستخدام تجربة التعايش بين المجتمعات الإسلامية. وكما تحديد وتشجيع استخدام تجربة التعايش بين البلدان في العصر الحديث والدور المستقبلي لهذه التجربة للمساهمة في تطوير البحوث العلمية والسياسية والاجتماعية والفردية حول تجربة التعايش في الثقافة الإسلامية.

من المهم تقديم أطروحات للمشاركة في الندوة بحلول 16 فبراير. يجب أن يكون الحجم الإجمالي للأطروحات 300-350 كلمة. يجب الإشارة إلى اسم واسم العائلة للمؤلف والمؤسسة التي يعمل فيها ومنصبه وشهادته الأكاديمية (إن يملك) وعنوان بريده الإلكتروني في بداية المقالة.

في بداية المقال، يجب أن تتبع الكلمات المفتاحية المعلومات عن المؤلف باللغة التي كتبت بها الأطروحة. تكتب الأطروحة في الحجمA4 والقياس 12 للحروف والفراغ 2 سم من فوق الورق ومن تحته و3 سم من اليسار و1 سم من اليمين وبعثها بكتابة في شكل حروف طباعـة “Times New Roman” إلى بالبريد الإلكتروني edu.az. symposiumbaku @ ait باللغات الأذربيجانية أو التركية أو الإنجليزية أو الروسية.

يجب أن تحتوى الأطروحة المقدمة على الإطار المفاهيمي لمبدأ التعايش في الثقافة الإسلامية والعوامل التي تعززه وتحدياته والشخصيات المثالية التي تسهم فيه وأمثلة على التقارب في التاريخ الإسلامي والآثار السلبية لمفهوم الإسلام في سياق والتعصب والفكر التكفيري وغيرها من الموضوعات المماثلة.