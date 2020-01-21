106 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة الرياحية

باكو، 21 يناير (اذرتاج).

أنتج في محطات الطاقة الرياحية في أذربيجان في العام الماضي 106.2 مليون كيلوات ساعي من الكهرباء.

أفادت أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان 42.3 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء خلال العام في محطات الطاقة الشمسية.