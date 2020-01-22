ندوة في جامعة الخزر في موضوع حرف نون صغير (الكاف المثلثة) في اللهجات التركية

باكو، 22 يناير (أذرتاج).

أقيمت في جامعة الخزر ندوة علمية في موضوع "وجود حرف نون صغير (ڭ، ڭـ) أي الكاف المثلثة في اللهجات التركية".

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجامعة ان الدكتورة ديلبار زينالوفا القت بحثا في الموضوع وتحدثت عن اللهجات التركية والتركية الفصحى.

كما تحدثت الدكتورة إلاهه قوربانلي في بحثها عن الوضع الحالي لحرف وصوت نون صغير في اللغات التركية.

يشار الى ان هذا الحرف لا يستعمل في العربية الفصحى. استخدمت في الأبجدية العثمانية والتترية ولا تزال في بعض اللهجات التركية الأذربيجانية وكان يلفظ "نج" وهو صوت يسميه علماء الألسن بالطبقي الأنفي.