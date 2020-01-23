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    بحث التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدى وزارة الطاقة

    ٢٣.٠١.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    جرى بوزارة الطاقة الأذربيجانية لقاء بين وزير الطاقة برويز شاهبازوف والمدير الإقليمي في جنوب القوقاز والاتحاد الروسي لمؤسسة التمويل الدولية يان وان بيلسن مع الوفد المرافق له.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن المدير الإقليمي بيلسن تحدث عن مسائل تحط محط اهتمام المؤسسة التي يمثل عنها مثل جلب الاستثمار إلى القطاع الخاص وزيادة دور هذا القطاع في الاقتصاد. وابلغ أن مؤسسة التمويل الدولية مهتمة بالتعاون مع أذربيجان في المجال المذكور منطلقة من تجاربها الخاصة بتنمية القطاع الخاص في مجال الطاقة والإصلاحات فيها في عدد كبير من البلدان.

    وقدم الوزير شاهبازوف معلومات حول الإصلاحات المنفذة في قطاع الطاقة وحول تحرير قاعدة تشريعية جديدة بهذا الغرض مشيرا إلى ضرورة اعداد وثائق قانونية فرعية من اجل تطبيق هذه القوانين بدعم استشاري منوها إلى إمكانية تعاون في وضع مشروع قانون جديد في الطاقة.

    واستلفت الوزير إلى أن توسيع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من أولويات الحكومة وتخطيط تنظيم عطاءات عقب مشاريع تجريبية وإقامة التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بهذا الغرض.

    كما بحث الطرفان في اللقاء مسائل الانتقال إلى نموذج السوق الحرة في مجال توليد الطاقة وزيادة قدرات إنتاجية جديدة لجلب استثمارات خاصة وإمكانات تعاون واعدة في طاقة الرياح في البحر.

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    بحث التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدى وزارة الطاقة بحث التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدى وزارة الطاقة