أذربيجان تطلق أكبر حدث سياحي في المنطقة

باكو، 23 يناير، أذرتاج

سيعقد الحدث بعنوان Travel Business Azerbaijan 2020 في 29 أبريل في باكو.

من المتوقع حضور أكثر من ألف مشارك في هذا الحدث الذي سيعقد في مركز باكو للمؤتمرات وتنظمه وكالة السياحة الحكومية ومكتب السياحة الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج نقلاً عن وكالة السياحة الحكومية أن هذا الحدث الذي سيعقد لأول مرة في أذربيجان سيلعب دور أكبر سوق للسياحة في المنطقة.

دعي أكثر من 400 من المتخصصين في السياحة من 50 دولة، بما في ذلك الدول التي فيها التمثيل السياحي الرسمي لأذربيجان للحضور في هذا الحدث.

والغرض من عقد مثل هذا الحدث هو خلق شراكات وفرص للتعاون بين شركات السياحة المحلية وشركات السياحة الأجنبية لتحفيز تطوير العلاقات المتبادلة.

سيعمل الحدث Travel Business Azerbaijan 2020 أيضاً كمنصة مهمة لترويج فرص السياحة في البلاد.

سيشمل الحدث اجتماعات وندوات B2B (من الأعمال إلى الأعمال) وستوفر الإمكانات للشركات لتقديم خدماتها.

سيتم تنظيم جولات الضيوف الأجانب القادمين إلى أذربيجان في العاصمة والمواقع السياحية في المناطق في إطار الحدث.

يتوفر المزيد من المعلومات حول الحدث على موقع https://travelbusiness.az/