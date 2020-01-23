55.4 % من الشباب الدارسين في الخارج هم من خريجي المدارس الإقليمية 5.5 ألف طالب أجنبي في الجامعات الاذربيجانية

باكو، 23 يناير، أذرتاج

يدرس 5 ألاف و500 طالباً من 84 دولة أجنبية في مؤسسات التعليم العالي في أذربيجان إلى جانب المواطنين الأذربيجانيين. إن معظم الطلبة الأجانب هم المواطنون من تركيا وإيران وروسيا وجورجيا والعراق وتركمانستان.

أفادت أذرتاج نقلاً عن لجنة الدولة للإحصاءات أن هذه المعلومات وردت في التقرير الإحصائي للفترة من يناير إلى ديسمبر 2019.

ينص التقرير على أنه مع بداية العام الدراسي 2019/2020 وصل عدد الطلاب الدارسين في الخارج عن طريق الدولة إلى 807 طالباً. تبلغ نسبة الخريجين من مدارس باكو 44.6 % من إجمالي الطلبة الدارسين في الخارج و55.4% من المدارس الواقعة في المناطق الريفية المختلفة لأذربيجان. يدرس معظم الطلبة في جامعات تركيا وروسيا والمجر والصين والمملكة المتحدة وكندا.