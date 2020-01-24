كشف حجم الطاقة الكهربائية المصدرة من أذربيجان العام المنصرم

باكو، 24 يناير، أذرتاج

زادت أذربيجان من تصدير الطاقة الكهربائية العام المنصرم.

أفادت أذرتاج عن تقرير خاص بالأعمال المنفذة خلال عام 2019م المنصرم صدر عن وزارة الطاقة أنّ الصادرات من الطاقة الكهربائية عام 2019م بلغت مليارا و9ر490 مليون كيلو واط ساعي وذلك اكثر قدر 7ر45 مليون كيلو واط ساعي او بنسبة 2ر3 في المائة من مؤشر عام 2018م المسجل مليارا و2ر445 مليون كيلو واط ساعي فيما بلغت الواردات منها 9ر136 مليون كيلو واط ساعي بزيادة قدرها 7ر5 ملايين كيلو واط ساعي او بنسبة 3ر4 في المائة عن مؤشر العام السابق المسجل 2ر131 مليون كيلو واط ساعي.

وأوضحت الوزارة أن 2ر34 مليون كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية المصدرة من حصة إيران و3ر98 مليون كيلو واط ساعي منها من حصة تركيا و6ر218 مليون كيلو واط ساعي من نصيب روسيا ومليارا و8ر139 مليون كيلو واط ساعي منها من حصة جورجيا.

كما أن البلد استورد 34 مليون كيلو واط ساعي من إيران و8ر90 مليون كيلو واط ساعي من روسيا و1ر12 مليون كيلو واط ساعي من جورجيا.